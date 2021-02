Corona - Zwei weitere Teststandorte in der Steiermark

Zusätzliches Testbus-Angebot soll kommende Woche vorgestellt werden

Ab kommender Woche kommen in der Steiermark zwei zusätzliche Teststandorte hinzu, bei denen kostenlos Antigen-Tests angeboten werden: einer in Eibiswald und einer in Kapfenberg. Damit sind ab Montag 25 Standorte über die Grüne Mark verteilt, die täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet haben. Kommende Woche sollen laut ORF Steiermark außerdem noch Testbusse für entlegene Regionen der Steiermark angeboten werden. Details dazu gab es am Donnerstag vorerst aber nicht.

Die Busse sollen laut ORF im Gebiet Murau, im Bezirk Liezen rund um St. Gallen und in den nördlichen Gemeinden der Bezirke Weiz und Hartberg-Fürstenfeld unterwegs sein. Harald Eitner, Leiter der Katastrophenschutzabteilung und Testkoordinator des Landes, kündigte für Dienstag eine Pressekonferenz mit Details an.

Indessen ist die Nachfrage der steirischen Bevölkerung nach den angebotenen Testmöglichkeiten hoch, hieß es in der Aussendung am Donnerstag: In den vergangenen drei Tagen (8. bis 10. Februar) wurden an den bisher 23 steirischen Teststandorten 73.726 Antigen-Schnelltests durchgeführt, 159 davon fielen positiv aus. Die durchschnittliche Auslastung der Teststationen betrug innerhalb der letzten drei Tage 88,6 Prozent. Hinzu kommen derzeit 145 steirische Apotheken, die ebenfalls Schnelltests kostenlos anbieten.