Corona - Zwei Wellen, drei Lockdowns: Chronologie 2

Nach Verschärfungen und Appellen zweiter Lockdown im November, Lockerungen und Lockdown Nr. 3 im Dezember

2. Oktober (47.629 Fälle/Inzidenz 59,4): Erstmals werden über 1.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet; 836 Corona-Positive sind gestorben.

15. Oktober: Die Corona-Ampel zeigt erstmals "rot", in vier Bezirken. Einige Länder verbessern den Schutz von Alten- und Pflegeheimen und verlangen bundesweite Verschärfungen.

19. Oktober: Die Lage wird immer schlechter, die Neuinfektionen bewegen sich Richtung 2.000 täglich, 800 Covid-19-Patienten liegen in Spitälern, 145 auf Intensivstationen. Die Regierung kündigt Verschärfungen an.

22. Oktober: Erstmals gibt es mehr als 2.000 (genau 2.435) Neuinfektionen und mehr als 1.000 Corona-Tote. 25 Bezirke stehen in der Ampel auf "rot". Mediziner warnen vor Versorgungsengpässen.

23. Oktober: Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hofft, mit dem Appell zur Eigenverantwortung den zweiten Lockdown verhindern zu können. Erste Bundesländer schlagen Alarm, dass sie beim Kontakt-Tracing an die Grenzen stoßen.

25. Oktober: Die 7-Tage-Inzidenz steigt über 200, täglich werden fast 3.000 Neuinfektionen gemeldet. Leichte Verschärfung: Bei Veranstaltungen sind nur 1.500 Besucher outdoor/1.000 indoor zulässig, mit Maske und fixem Sitzplatz. Sonst dürfen nur maximal sechs Erwachsene indoor (auch pro Tisch im Lokal) und zwölf outdoor zusammenkommen, bei Begräbnissen 100. Das (vom VfGH aufgehobene) Ein-Meter-Abstands-Gebot tritt wieder in Kraft, Maskenpflicht in allen öffentlichen Räumen, Öffis, Haltestellen und Bahnhöfen sowie bei Heim-Besuchen. Deutschland setzt eine Reisewarnung für Österreich in Kraft.

27. Oktober: Das Virus breitet sich rasant aus, erstmals werden über 4.000 (4.382) Neuinfektionen an einem Tag gezählt, täglich sterben rund 30 SARS-CoV-2-Positive. Virologen warnen: Die Lage in den Spitälern ist besorgniserregend, mehr als 200 müssen intensiv behandelt werden. Anschober sieht Österreich "weit entfernt" vom zweiten Lockdown.

30. Oktober: Mehr als 100.000 positiv Getestete seit Beginn, die 7-Tage-Inzidenz steigt über 300. Ganz Österreich steht in der Ampel auf "rot", also höchstes Risiko. Die Intensivstationen werden immer voller, die Regierung kündigt den "Teil-Lockdown" an.

3. November (127.842 Fälle, Indizenz 404,9): "Lockdown light": Handel und persönliche Dienstleister bleiben offen, auch Volksschulen, Unterstufen, Kindergärten. Aber es gibt Ausgangsbeschränkung (mit den bekannten Ausnahmen) zwischen 20 und 6 Uhr, nur zwei Haushalte dürfen sich treffen, Garagen-/Gartenpartys sind verboten. Gastronomie (außer Take Away und Lieferdienst), Freizeiteinrichtungen, Theater, Museen, Kinos und Hotels (für Touristen) sind geschlossen. Distance Learning für Oberstufen und Unis. Besuche in Spitälern und Heimen sind limitiert.

7. November: Mehr als 150.000 Corona-Positive seit Beginn, 7-Tage-Inzidenz bei 500, täglich sterben mehr als 50 Covid-19-Patienten. Das Gesundheitssystem kratzt an der Kapazitätsgrenze.

17. November (222.622 Fälle, Inzidenz 537,5, täglich rund 90 Tote): Zweiter "harter" Lockdown: Handel und Dienstleister (außer Grund- und Gesundheitsversorgung) müssen zusperren, Ausgangsbeschränkungen rund um die Uhr, Kontakte auf Treffen eines Einzelnen mit engsten Bezugspersonen beschränkt. Alle Schulen im Fernunterricht, Veranstaltungen untersagt, Sport- und Freizeiteinrichtungen geschlossen, keine Gottesdienste, Hochzeiten, Taufen.

2. Dezember: Die Regierung sieht die Überforderung der Intensivmedizin abgewendet und kündigt Lockerungen an.

7. Dezember (292.022 Fälle, Inzidenz 316,4, mehr als 100 Tote täglich): Der Lockdown wird wieder "light": Ausgangsbeschränkungen nur nachts, tagsüber Treffen von zwei Haushalten mit je sechs Personen erlaubt. Handel, persönliche Dienstleister (Friseure etc.), Museen und Bibliotheken öffnen. Schul-Unterstufen (mit Maske für Kinder ab 10) und Kindergärten gehen in Regelbetrieb, Outdoor-Sport (ohne Körperkontakt) ist erlaubt. Gastronomie, Hotellerie und Kulturbetrieb bleiben gesperrt - und Weihnachtsmärkte sind verboten.

18. Dezember (335.023 Fälle, Inzidenz 193,2): Die Zahlen bessern sich, sind aber mit um die 2.000 Neuinfektionen und über 80 Sterbefällen täglich noch zu hoch. Die Regierung kündigt den dritten harten Lockdown an.

19. Dezember: Strenge Einreisebeschränkungen treten in Kraft: 10 Tage Quarantäne nach Grenzübertritt, freitesten erst aber dem fünften Tag.

24./25. Dezember: Weihnachts-Ausnahme: Maximal zehn Personen aus bis zu zehn Haushalten dürfen (ohne nächtliche Ausgangsbeschränkung) zusammen feiern, ohne Ein-Meter-Regel und Maskenpflicht auch in Garagen oder Gartenhütten. Skilifte und Gondelbahnen dürfen (dauerhaft) aufsperren, Winterurlaub ist aber (die Hotels sind geschlossen) nicht zulässig, nur Tagesausflüge.

26. Dezember: Dritter Komplett-Lockdown: Bei 351.471 Corona-Positiven (seit Beginn) und einer Inzidenz von 152,6 sind Ausgang (rund um die Uhr, mit den bekannten Ausnahmen) und Kontakte (ein Einzelner mit einem anderen Haushalt) wieder stark beschränkt. Handel (außer Grundversorgung und neu "Click and Collect"), persönliche Dienstleister, Museen, Büchereien sind geschlossen, Schulen nach den Ferien im Distanz-Unterricht. Kultur-, Gastro-, Beherbergungsbetriebe, Freizeiteinrichtungen bleiben zu. Sport in Outdoor-Anlagen (Loipen, Eislaufen) mit 10 m2 pro Person ist erlaubt - auch Skifahren samt Lift. Abstands- und Maskenpflicht an öffentlichen Orten, am Arbeitsplatz, in Öffis. Keine Messen, Trauungen, Taufen, Begräbnisse mit höchstens 50 Personen.

25. Jänner: FFP2-Maskenpflicht in Öffis., Handel etc.

8. Februar: Erste Lockerungsschritte geplant - für Schulen, Handel, körpernahe Dienstleister, Museen