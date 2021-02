Corona - Zwölf Fälle in Kaserne im Bezirk Bruck a. d. Leitha

Vier Soldaten mit britischer Virusvariante infiziert

In der Burstyn Kaserne in Zwölfaxing (Bezirk Bruck an der Leitha) haben sich zwölf Soldaten mit dem Coronavirus angesteckt. Bei vier der Erkrankten wurde laut Aussendung vom Freitag die britische Mutationsvariante nachgewiesen. Die infizierten Kadersoldaten und Kursteilnehmer der Heerestruppenschule befanden sich in Heimquarantäne, 45 weitere Kameraden wurden in häusliche Isolation geschickt.

"Aufgrund der strengen Sicherheitsmaßnahmen in der Kaserne konnte die Infektion auf diesen kleinen Teil eingeschränkt werden, andere Teile sind nicht betroffen", hieß es. Alle Mitglieder der Garnison sollen am Dienstag abermals getestet werden. Das Contact Tracing im zivilen Umfeld der Betroffenen sei angelaufen.