Corona - Zwölf neue Todesfälle in Wien

335 neue Infektionen binnen 24 Stunden diagnostiziert

In Wien sind in den vergangenen 24 Stunden 335 neue Coronavirus-Infektionen diagnostiziert worden. Die absolute Zahl an positiven Testungen beträgt nun 67.579, wie der Krisenstab am Mittwoch mitteilte. Während der Anstieg bei den Neuinfektionen wieder sinkt, ist die Zahl der Todesfälle relativ hoch. Zwölf Menschen sind in Zusammenhang mit dem Virus seit Dienstag gestorben.

Bei den Todesfällen handelt es sich um neun Männer im Alter zwischen 47 und 88 Jahren sowie um drei Frauen im Alter von 86, 92 und 94 Jahren. Inzwischen haben 774 Menschen eine Infektion nicht überlebt. 60.331 Personen sind wieder genesen. Die Zahl der aktiv erkranken Wienerinnen und Wiener beträgt somit 6.474.