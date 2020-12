Corona - Zwölf Tote und 226 Neuinfektionen in Kärnten gemeldet

2.337 aktuell Infizierte - Wieder etwas weniger Patienten im Spital

Der Kärntner Landespressedienst hat am Samstag zwölf neue Todesfälle von Corona-Infizierten und 226 Neuinfektionen gemeldet. 175 Neuinfektionen wurden mittels PCR-Test bestätigt, 51 weitere mittels Antigentest. Letztere werden in Kärnten nicht durch einen PCR-Test überprüft. Nicht enthalten sind die 192 positiven Testergebnisse, die die Massentests vom Freitag ergaben. Diese werden noch durch einen PCR-Test überprüft.

Mit den zwölf gestorbenen Corona-Infizierten der vergangenen 24 Stunden stieg die Gesamtzahl von Frauen und Männern, die mit bzw. an Covid-19 gestorben sind, auf 365. 155 Todesfälle wurden bisher allein im Dezember gezählt. In den Krankenhäusern sank die Anzahl der aufgenommenen Covid-Patienten durch mehr Entlassungen und Todesfälle als Neuaufnahmen weiter leicht. Mit Stand Samstagfrüh wurden 360 Patienten in einem Kärntner Spital behandelt, 27 von ihnen auf einer Intensivstation.

Von der Statistik erfasst waren insgesamt 2.337 aktuell infizierte Menschen in Kärnten. Der Großteil von ihnen hatte einen PCR-Test, einige Infektionen wurden aber auch mittels Antigentest festgestellt. Innerhalb von 24 Stunden wurden in der Verdachtsfalltestung 700 PCR-Tests und 130 Antigentests durchgeführt. Bei den PCR-Tests lag die Positivrate bei 25 Prozent, bei den Antigentests bei 39 Prozent.