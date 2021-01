Coronabeschränkungen bremsten deutsche Wirtschaft zum Jahresende

Deutsche Wirtschaftsweise heben Wachstumsprognose an In Deutschland haben die fünf Wirtschaftsweisen ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum angehoben. Der Sachverständigenrat erwartet nun für das laufende Jahr ein Plus des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,9 Prozent. Im Jahresgutachten 2013/14 waren die Experten noch von 1,6 Prozent Wachstum ausgegangen.