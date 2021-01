Coronahilfen 3 - Zahlen zu Hilfsanträgen bei COFAG

Zu Umsatzersätzen, Garantien, Fixkostenzuschüssen - GRAFIK

Beim Dezember-Umsatzersatz schaut die Lage (Stichtag: 19. Jänner) konkret so aus: Anträge von 87.314 Antragstellern sind genehmigt, Anträge von 7.914 Antragstellern sind noch im Genehmigungsprozess. "Das heißt 92 Prozent der Unternehmen haben bereits Geld bekommen oder erhalten es in Kürze. Alle anderen Antragsteller informieren wir darüber, dass wir noch weitere Daten brauchen", so der zweite COFAG-Geschäftsführer Schimpel zur APA.

Insgesamt gibt es 95.228 Anträge auf den Dezember-Umsatzersatz. Ausgezahlt wurde bisher 36.314 Mal. Durchschnittlich gab es dabei 15.975 Euro. So kamen bisher 585 Mio. Euro zusammen. Die durchschnittliche Genehmigungsdauer für diesen Umsatzersatz beträgt 14 Werktage.

Die Auszahlung des Dezember-Umsatzersatzes ist komplizierter, weil es viel mehr Details abzuklären gilt. So baut die Dezemberhilfe unter anderem auf der Novemberhilfe auf und es ist abzugleichen, ob für den selben Zeitraum ein Fixkostenzuschuss beantragt wurde, erläuterte COFAG-Chef Perner. "Die Komplexität dieser Dezemberhilfe ist viel höher als für den November."

Der November-Umsatzersatz wurde 115.498 Mal beantragt. Die höhere Zahl an Anträgen erklärt sich aus gewissen Öffnungsschritten rund um Weihnachten, so Perner, der etwa auf die Seilbahnen verwies. Genehmigt wurden 106.625 Anträge, also ebenso 92 Prozent. Ausbezahlt wurden durchschnittlich 18.948 Euro und insgesamt fast 1,87 Mrd. Euro. Die durchschnittliche Genehmigungsdauer für den November-Umsatzersatz betrug acht Werktage. Die Antragsmöglichkeit für den November-Umsatzersatz endete gestern, Mittwoch.

Die COFAG wickelt noch weitere Hilfen ab. Der Fixkostenzuschuss 1 wurde 59.991 mal beantragt. Genehmigt wurden 54.829 Anträge, ausbezahlt 54.818. Die Genehmigungsquote liegt bei 91 Prozent, die durchschnittliche Genehmigungsdauer bei 16 Werktagen. Die durchschnittliche Höhe der Zuschüsse pro Antragsteller beträgt 9.691 Euro, die gesamte ausbezahlte Fördersumme 531 Millionen Euro.

Der Fixkostenzuschuss 2 (bis 800.000 Rolle) spielt vorerst laut Perner eine noch nicht allzu relevante Rolle. Es gibt erst 2.000 Anträge.

Anträge auf Garantien gibt es 25.730, genehmigt wurden 24.709. Die Genehmigungsquote liegt somit bei 96 Prozent. Die durchschnittliche Genehmigungsdauer beträgt drei Werktage. Die durchschnittliche Höhe der Garantien liegt bei 189.880 Euro, die gesamte bewilligte Haftungssumme bei gut 4,69 Milliarden Euro.

(GRAFIK 0084-21, Format 88 x 90 mm)