Coronahilfen - Harsche Kritik der FPÖ Niederösterreich

Landbauer: Regierung verursacht wirtschaftlichen Massenmord - Auch NoVA-Erhöhung wird negativ gesehen

Niederösterreichs Freiheitliche haben am Dienstag harsche Kritik an den Corona-Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen geübt. "Von raschen, einfachen und unbürokratischen Hilfen ist man meilenweit entfernt", befand Landespartei- und Klubobmann Udo Landbauer, der gleichzeitig ein "chaotisches Weiterhüpfen von einem Lockdown zum nächsten" ortete. Der Bundesregierung warf er in diesem Zusammenhang in einer Aussendung vor, dass sie "wirtschaftlichen Massenmord" verursache.

Negativ gesehen wurde von Landbauer auch die geplante Erhöhung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) im Zuge der Ökologisierung des Steuersystems. Neben Familien, Pendlern und Bewohnern des ländlichen Raums würden künftig auch Unternehmer - durch den Wegfall der NoVA-Befreiung für den Kauf von Lieferwagen - "ordentlich zur Kasse gebeten".