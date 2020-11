Coronahilfen - Italien verabschiedete neues Stützungspaket

Hilfsmaßnahmen in Größenordnung von acht Mrd. Euro

Die italienische Regierung hat am späten Sonntag ein Hilfspaket für jene Berufsgruppen und Wirtschaftssektoren verabschiedet, die besonders stark von dem Anfang November in Kraft getretenen Teil-Lockdown in mehreren Regionen betroffen sind. Es handelt sich um das vierte Hilfspaket seit Beginn der zweiten Coronawelle im Herbst. Hilfsmaßnahmen in der Größenordnung von acht Mrd. Euro sind darin enthalten.

Die Maßnahmen sollen unter anderem die von der Krise und dem Teil-Lockdown schwer betroffene Gastronomie, den Handel, sowie Kulturschaffende und Beschäftigte der Freizeitindustrie stützen. Vorgesehen ist die Aussetzung einiger Steuerzahlungen. "Wer von der Krise schwer betroffen ist, wird den Staat immer an seiner Seite haben", versicherte Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri.

Die "roten" Regionen Piemont und Lombardei sind angesichts sinkender Infektionszahlen inzwischen auf "orange" herabgestuft worden. Erstmals seit Anfang November waren die Geschäfte am Sonntag in den beiden großen norditalienischen Regionen wieder offen, in Mailand und in Turin kam es zu Menschenansammlungen vor den Shops der Innenstadt. Auch die bisher "rote" Region Kalabrien ist seit Sonntag "orange". Ligurien und Sizilien wurden von "orange" auf "gelb" herabgestuft, damit können Lokale wieder bis 18 Uhr öffnen.

Inzwischen arbeitet die Regierung an Anti-Covid-Vorlagen, die ab dem kommenden Freitag bis Ende der Weihnachtsfeiertage gelten werden. So sollen die Schulen mit Ausnahme der Volksschulen weiterhin Distanzlehre anbieten. Erst ab 7. Jänner soll dann wieder Präsenzunterricht garantiert sein. Die Regierung will Skiurlaube verbieten. Wer über die Weihnachtszeit ins Ausland reist, muss sich nach der Rückkehr in die Heimat einer zehntägigen Quarantäne unterziehen.