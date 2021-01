Coronahilfen - Italien verabschiedete neues Stützungspaket

Hilfsmaßnahmen in Größenordnung von 32 Milliarden Euro

Die italienische Regierung hat in der Nacht auf Freitag das fünfte Stützungspaket seit Beginn der Corona-Pandemie im Februar verabschiedet. Damit will das Kabinett jene Berufsgruppen und Wirtschaftssektoren unterstützen, die besonders stark von dem Anfang November in Kraft getretenen Teil-Lockdown in mehreren Regionen betroffen sind. Hilfsmaßnahmen in der Größenordnung von 32 Milliarden Euro sind im Maßnahmenpaket enthalten, wie die Regierung mitteilte.

Das Kabinett weicht damit von ihrem Budgetplan ab und verschuldet sich noch mehr. Laut der Regierung beträgt das Defizit infolge der Pandemie 140 Milliarden Euro. Die Maßnahmen sollen unter anderem die von der Krise und dem Teil-Lockdown schwer betroffene Gastronomie, den Handel sowie Kulturschaffende und Beschäftigte der Freizeitindustrie unterstützen. Vorgesehen ist die Aussetzung einiger Steuerzahlungen.

Die italienischen Restaurantbesitzer fordern unterdessen die Regierung in Rom heraus. Angesichts der Pläne, ab Samstag Italienern zu verbieten, nach 18.00 Uhr Speisen in Bars und Lokalen abzuholen, kündigten Lokalinhaber Protestaktionen an. #ioapro (Ich öffne) lautet der Slogan einiger Inhaber, die am Freitagabend ihre Lokale trotz Verbots offen halten wollen.

Kunden werden aufgerufen, sich an die Tische der Restaurants zu setzen und Fotos mit den Lokalinhabern zu machen, die per Internet veröffentlicht werden sollen. So sollen sie ihre Solidarität mit den von der Pandemie-Krise und den strengen Anti-Covid-Vorgaben schwer belasteten Lokalinhabern ausdrücken. Speisen sollen jedenfalls nicht serviert werden, um Strafen zu vermeiden.

Italien zählt mit über 80.000 Todesopfern zu den von der Pandemie am stärksten betroffenen Ländern. Mehr als 2,5 Millionen Menschen haben sich mit SARS-CoV-2 infiziert. Fast eine Million Menschen wurden inzwischen geimpft.