Coronahilfen - Italiens Premier ruft Koalition zu Zusammenhalt auf

Conte für Dialog zur Überbrückung der Divergenzen über "Recovery Plan"

Angesichts Divergenzen in seiner Regierungskoalition über den sogenannten "Recovery Plan" hat Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte die Koalitionsparteien zum "Zusammenhalt und gegenseitigen Vertrauen" aufgerufen. Italien stehe vor komplexen Herausforderungen, die die Regierung ohne die volle Unterstützung der Koalitionsparteien nicht bewältigen könne, sagte Conte bei einer Pressekonferenz in Brüssel am Rande des EU-Gipfels am Freitag.

2021 sei ein wichtiges Jahr, in dem Italien den Vorsitz der G20-Staaten übernimmt. Außerdem werde Italien den Global Health Summit organisieren. "Das sind Events, die man nur mit der vollen Überzeugung aller Regierungsparteien organisieren kann", sagte Conte. Italien müsse außerdem hart an der Bewältigung der Coronakrise arbeiten.

Die italienische Regierungskoalition droht wegen des Streits über die Verwendung der EU-Coronahilfen zu zerbrechen. Uneinigkeit herrscht über die Reformen und Projekte, die Italien mit den über 200 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbauprogramm "Recovery Fund" finanzieren soll. Die Regierungspartei Italia Viva von Ex-Premier Matteo Renzi drohte Conte mit einer Regierungskrise, sollte dieser eine "Vollmacht" im Umgang mit den EU-Geldern verlangen.

Auslöser des Streits war die Ankündigung Contes, eine Taskforce von sechs Supermanagern und fast 100 Experten zu ernennen, die die Umsetzung der Reformen überwachen soll. Renzi beschuldigt den Regierungschef, die Zahl der Managerposten zu seinen Gunsten vermehren zu wollen.