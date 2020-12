Coronahilfen - KDZ sieht Liquidität der Gemeinden nur 2021 gesichert

Fordert nachhaltige Lösungen

Das Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) hat sich am Dienstag über die Aufstockung des Gemeindepakets um weitere 1,5 Mrd. Euro erfreut gezeigt. Die Liquidität der Gemeinden sei damit für 2021 gesichert, es brauche aber nachhaltige Lösungen, hieß es in einer Aussendung.

Mit den nun zugesagten Mitteln sollte das Liquiditätsproblem für 2021 "stark abgemildert" sein. Ohne entsprechende Hilfe ging das KDZ in seinen Prognosen davon aus, dass 60 Prozent aller Gemeinden zu Abgangsgemeinden werden und daher ihre laufenden Ausgaben nicht mehr decken könnten.

Das KDZ gab aber zu bedenken, dass eine Milliarde der Mittel von den Gemeinden in den nächsten Jahren zurückzuzahlen ist. Wann, das sei derzeit noch offen. Die Probleme würden sich dadurch in die Zukunft verschieben und damit sie dieses Geld zurückzahlen können, brauche es strukturelle Reformen, etwa bei der Pflege, der Kinderbetreuung oder in den Gemeindestrukturen.