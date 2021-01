Coronahilfen - SPÖ Burgenland fordert Lohnsteuersenkung

Klubobmann Hergovich: "Abgaben runter, Löhne rauf" - Gegenfinanzierung soll durch Millionärssteuer erfolgen

Die burgenländische SPÖ hat sich am Freitag für eine Senkung der Lohnsteuer ausgesprochen. Zur Unterstützung in der Coronakrise soll die Lohnsteuer sowohl für Unternehmen als auch für Arbeitnehmer reduziert werden, forderte Klubobmann Robert Hergovich bei einer Pressekonferenz. Die Gegenfinanzierung der Maßnahmen soll über eine Millionärssteuer erfolgen.

Diese Forderungen will die SPÖ mit einem Antrag, der in der nächsten Landtagssitzung einlaufen soll, an den neuen Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) richten. "Wir wollen ihn daran erinnern, dass er einmal für diese Dinge eingetreten ist", betonte Hergovich. Das Motto müsse sein: "Abgaben runter, Löhne rauf." So könnten mehr Menschen in Beschäftigung gehalten und die Kaufkraft der Arbeitnehmer erhöht werden. Wer weniger als einen Mindestlohn von 1.700 Euro netto verdiene, soll künftig keine Lohnsteuer entrichten müssen.

Im Burgenland plane man für heuer Investitionen von 311 Mio. Euro, die die Wirtschaft ankurbeln sollen. Außerdem soll der Mindestlohn von 1.700 Euro netto in den Gemeinden ausgerollt werden. "Einige Betriebe sind schon nachgezogen", sagte ÖGB-Landessekretär Andreas Rotpuller. Gerald Schwentenwein, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Burgenland (SWV), kritisierte lange Wartezeiten bei den angekündigten Unterstützungen des Bundes. Die Hilfen würden teilweise zu spät kommen.