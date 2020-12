Coronahilfen - Umsatzersatz auch für Zulieferer geplant

Kulturstaatssekretärin Mayer: Weitere Details zu diesem Hilfsinstrument in den kommenden Tagen - Für Kulturbranche 80 Prozent Umsatzersatz für November, 50 Prozent für Dezember geplant

Die Bundesregierung hat sich grundsätzlich darauf geeinigt, auch für indirekt vom Corona-Lockdown betroffenen Branchen einen Umsatzersatz zu gewähren. Weitere Details zu diesem Hilfsinstrument werde man in den nächsten Tagen bekannt geben, sagte Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Mittwoch im Pressefoyer nach dem letzten Ministerrat in diesem Jahr. Profitieren davon soll auch die Kultur-Branche.

Der Umsatz-Entgang sei gerade im Kulturbereich "ein großes Thema", sagte Mayer. Für November soll es daher 80 Prozent Umsatzersatz geben, für Dezember 50 Prozent - etwa, wenn ein Theater oder eine Konzertbühne aufgrund des Lockdowns geschlossen werden mussten. Grundsätzlich betonte die Staatssekretärin, dass Österreich in Sachen Pandemie noch nicht über den Berg sei: "Wir sind weit entfernt von etwas, was irgendwie an Normalität erinnert", sagte sie. Mit dem 18. Jänner - dem geplanten Ende des harten Lockdowns für all jene, die sich "freitesten" lassen - gebe es aber eine Perspektive, "etwas, das an einen Wiederbeginn erinnert. Es wird noch etwas dauern, aber wir werden diese Krise meistern."