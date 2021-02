Coronahilfen und Winterprognose beschäftigen EU-Finanzminister

Finanzminister Blümel wird an Treffen teilnehmen

Die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie lassen die EU-Finanzminister nicht los. Bei ihrem virtuellen Treffen am Montag und Dienstag stehen die durch die Krise stark getrübte Winterprognose der EU-Kommission sowie der Wiederaufbauplan zur Debatte. Außerdem werden sich Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und seine EU-Kollegen internationalen Fragen, EU-Steuerlisten sowie dem jährlichen Budgetverfahren widmen. Beschlüsse werden keine erwartet.

Die Aufbau- und Resilienzfazilität ist das Herzstück des Wiederaufbauplans der Europäischen Union. Das Geld soll die Folgen der Corona-Pandemie bekämpfen und gezielt investiert werden. 672,5 Milliarden Euro sollen vor allem an die am schwersten von der Corona-Krise getroffenen EU-Staaten wie Italien und Spanien verteilt werden - 312,5 Milliarden als Zuschüsse und bis zu 360 Milliarden Euro als Darlehen. Österreich könnte nach jetzigem Stand rund 3,2 Milliarden Euro an Zuschüssen bekommen.

Bis das Geld tatsächlich fließt, wird es jedoch noch dauern. Die EU-Staaten müssen der EU-Kommission erst detaillierte Pläne vorlegen, die Finanzierungsziele für Grünes und Digitales belegen. Zudem sollen die Milliarden dazu beitragen, die wirtschaftspolitischen Empfehlungen zum engeren Zusammenwachsen der EU umzusetzen. Die Frist läuft bis mindestens 30. April. Das zuständige Finanzministerium in Wien hat die Pläne noch nicht eingereicht.

Damit die EU-Kommission tatsächlich Schulden für den Aufbauplan aufnehmen kann, müssen die EU-Staaten nun noch den sogenannten Eigenmittelbeschluss ratifizieren. "Die meisten Staaten sollten dies Anfang des zweiten Quartals getan haben", hieß es am Freitag aus EU-Ratskreisen. In Österreich ist laut Finanzministerium mit einem Beschluss spätestens im April zu rechnen.

Sowohl die Eurogruppe am Montag als die EU-Finanzminister am Dienstag haben die jüngst veröffentlichte Winterprognose auf ihrer Agenda. Die Aussichten für die heimische Wirtschaft haben sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie aus Sicht der EU-Kommission weiter verschlechtert. Sie hat ihre Prognose für 2020 und 2021 gesenkt. Österreich steht damit schlechter da als die Eurozone oder die EU insgesamt.