Coronahilfen - Ungarn kündigt weitere Hilfen an

Kreditrückzahlungen bis Juli ausgesetzt

In Ungarn dürfen Privathaushalte und Unternehmen die Rückzahlung von Krediten auch weiterhin aussetzen. Das Moratorium werde bis Juli verlängert, kündigt Ministerpräsident Viktor Orban am Samstag an. Damit sollen die Auswirkungen der Pandemie abgemildert werden. Kleine und mittelgroße Firmen müssten zudem nur die Hälfte der üblichen örtlichen Unternehmenssteuern zahlen, da sie wichtige Arbeitgeber seien.

Familien mit Kindern oder solche, die ein Kind erwarteten, könnten zudem bevorzugt Kredite beantragen und auch Gelder zur Renovierung ihrer Wohnungen oder Häuser bekommen, die nicht zurückgezahlt werden müssten.