Coronahilfen - Weitere US-Konjunkturpakete in zwei Tranchen geplant

Insidern zufolge wurde ein parteiübergreifender Vorschlag eingebracht

Im Ringen um weitere milliardenschwere US-Konjunkturhilfen soll Insidern zufolge ein parteiübergreifender Vorschlag in zwei Finanzpakete aufgespalten werden. Um eine Einigung voranzutreiben, soll das ursprünglich 908 Milliarden Dollar schwere Hilfspaket in zwei separate Vorlagen aufgeteilt werden, die noch am Montag veröffentlicht würden, teilte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag mit.

Das erste Paket in Höhe von 748 Milliarden Dollar soll demnach Hilfen für kleine Unternehmen und Arbeitslose sowie für die Verteilung von Impfstoffen umfassen. Das zweite beinhalte die bisher zwischen Republikanern und Demokraten umstrittenen Punkte des Haftungsschutzes für Unternehmen und einer Finanzspritze für staatliche und lokale Behörden in Höhe von 106 Milliarden Dollar.

"Der Entwurf ist lebendig und gut und es ist keine Option, Washington zu verlassen, ohne uns um die dringendsten Bedürfnisse unserer Leute gekümmert zu haben", sagte der demokratische Senator Joe Manchin gegenüber dem Sender Fox News. Auch der Demokrat Steny Hoyer erklärte, dass seine Partei bereit sein könnte, ein Abkommen zu akzeptieren, dass Hilfen für staatliche und lokale Behörden ausklammere, auf der die Demokraten bisher beharrt hatten.

Die Unterhändler des Kongresses versuchen seit Monaten, eine Einigung über neue Konjunkturhilfen zu erzielen. Der Kongress hatte Anfang dieses Jahres drei Billionen Dollar an Erleichterungen für die durch die Pandemie angeschlagene US-Konjunktur bewilligt.