Coronakrise - "Aktion Wirtschaft hilft!" mit Spendenguide für Firmen

Österreichs Unternehmen spenden 100 Millionen Euro jährlich

Heimische Wirtschaftsbetriebe spenden rund 100 Millionen Euro pro Jahr für gemeinnützige Projekte. In der Coronakrise soll die "Aktion Wirtschaft hilft!" die Firmen verstärkt mit Hilfsorganisationen vernetzen. Der Fundraising Verband Austria als Initiator gibt dazu das Magazin "Spendenguide für Unternehmen" heraus.

"Vier von zehn arbeitslosen Menschen sind heute armutsgefährdet. Die soziale Krise kann nur durch die Solidarität aller bekämpft werden", sagte Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas Österreich, am Freitag bei einem Pressegespräch in Wien. "Die Covid-19-Krise können wir nur gemeinsam bewältigen", unterstrich Christian Friesl, Bereichsleiter Bildung und Gesellschaft in der Industriellenvereinigung.

Durch die Corona-Pandemie sei der soziale Sektor mit seinen 250.000 erwerbstätig Beschäftigten und rund 2,3 Millionen Freiwilligen stark unter Druck. Der Unternehmenssektor beweise große Spendenbereitschaft, obwohl bewährte Aktivitäten wie Charity Dinner nicht möglich und Unternehmerinnen und Unternehmer vielfach selbst von der Krise betroffen sind, sagte Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verbands. Der Spendenguide gibt einen Überblick über die Arbeit von 37 Organisationen, von Kinderhilfe bis Wissenschaft. Man möchte "möglichst viele Unternehmen - insbesondere die KMUs - motivieren" und beraten, so Lutschinger.

In der Coronakrise engagieren sich Wirtschaftsbetriebe neben Geldspenden, beispielsweise für die Impfstoff-Forschung, auch mit Sachspenden, wie Geräte für digitalen Unterricht aus der IT-Branche, Alkohol aus einer Brauerei und Weinbaubetrieben für die Desinfektionsmittelherstellung, Arznei- und Desinfektionsmittel, Schutzmasken und Einweghandschuhe von der Pharmabranche. Die "Aktion Wirtschaft hilft!"-Awards holen Projekte vor den Vorhang: Im Frühjahr 2021 werden die besten als "Unternehmensspende des Jahres" gekürt. Die Erste Group Bank AG wurde vom Fundraising Verband für den Aufbau von Notfallkrankenstationen für Corona-Testungen sowie die Schaffung eines Online-Kursangebots für Angehörige, Hilfskräfte und Zivildienstleistende mit einem Sonderpreis bedacht.

(S E R V I C E - www.wirtschaft-hilft.at)