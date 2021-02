Coronakrise bescherte TomTom Verlust

TomTom hält an Ausblick fest - trotz Gewinneinbruchs im Quartal Der niederländische Anbieter von Navigationsgeräten, TomTom, hält trotz eines kräftigen Gewinnrückgangs im Quartal an seinem Jahresausblick fest. Umsatz und Gewinn würden 2010 in etwa wie im Vorjahr ausfallen, teilte TomTom am Mittwoch mit. Für das abgelaufene dritte Quartal wies das Unternehmen ein Umsatzplus von drei Prozent auf 375 Mio. Euro aus.