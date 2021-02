Coronakrise halbierte Gewinn der Großbank ING

ING verkaufte US-Onlinebank für mehr als sechs Milliarden Euro Der niederländische Finanzkonzern ING verkauft seine US-Onlinebank für umgerechnet 6,3 Milliarden Euro. Abnehmer ist das amerikanische Institut Capital One. Die Bank werde 6,2 Milliarden Dollar in bar und 2,8 Milliarden Dollar in Aktien zahlen. ING erhalte einen Anteil von 9,9 Prozent an Capital One.