Coronakrise hinterlässt Spuren bei Pfandbriefbank

Land zahlte für Bank Bgld. seit 2004 511 Mio. Euro Das "Bank Burgenland-Erbe" will das Land Burgenland mit der Zahlung der letzten Rate der Besserungsvereinbarung mit der Bank Austria, die Ende Juni ansteht, abschließen. Insgesamt hat das Land seit dem Jahr 2004 rund 511 Mio. Euro bezahlt, teilte Finanzlandesrat Helmut Bieler (S) am 25. Jänner in einer Aussendung mit.