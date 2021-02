Coronakrise ließ Gewinn des Reifenherstellers Michelin einbrechen

Euro-Krise lässt Gewinn von Michelin einbrechen Der französische Reifenhersteller Michelin hat im ersten Halbjahr wegen der Wirtschaftskrise in Europa einen Gewinneinbruch erlitten. Der Überschuss fiel um 42 Prozent auf 507 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Der Umsatz ging um 5,1 Prozent auf 10,2 Mrd. Euro zurück.