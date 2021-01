Coronakrise ließ Immo-Investmentmarkt 2020 stark abschmelzen

Von 6 Mrd. auf 3,5 Mrd. Euro - Viele fast finalisierte Deals auf 2021 verschoben - Wohnen erstmals stärkste Assetklasse - Deutsche Investoren bauten Dominanz aus, Nichteuropäer blieben weg

Die Corona-Pandemie hat den Immobilien-Investmentmarkt in Österreich im Vorjahr deutlich schrumpfen lassen - Grund waren Verzögerungen von Transaktionen "in einem durchaus beachtlichen Ausmaß", speziell im dritten und vierten Quartal. Das erklärte der Immo-Consulter EHL am Dienstag. Lockdowns und Reisewarnungen hätten dazu geführt, dass beinahe finalisierte Transaktionen noch nicht abgeschlossen werden konnten und auf 2021 verschoben wurden.

Nach einem Allzeithoch von fast 6 Mrd. Euro sank das Transaktionsvolumen im heimischen Immo-Investmentsektor im vorigen Jahr auf 3,5 Mrd. Euro - seinen Marktanteil daran konnte EHL mit rund 1,1 Mrd. Euro auf über 30 Prozent steigern.

Ganz oben auf der Einkaufsliste der Investoren stand 2020 Wohnen - mit 38 Prozent Anteil erstmals die stärkste Assetklasse, gefolgt von Büros (36 Prozent), Logistik (knapp 8 Prozent) und Einzelhandel (5 Prozent). Der Bereich Wohnen sei weitgehend krisenresistent, die Vermietungsdynamik gut. Daher sei der Anteil institutioneller Wohninvestments stark gestiegen.

Im Bürobereich konzentrierte sich das Investoreninteresse primär auf langfristig an bonitätsstarke Mieter vermietete Objekte in guten Lagen. Im Einzelhandel standen primär coronaresistente Nahversorgungsobjekte im Fokus, die dem Kurzfristbedarf dienen - etwa Lebensmittelmärkte oder Fachmarktzentren. Der in Summe sehr geringe Einzelhandelsinvestments-Anteil zeige die Zurückhaltung und Verunsicherung der Investoren in diesem Bereich, erklärte der Berater in einer Aussendung. Einen noch nie da gewesenen Boom habe es dagegen im Logistiksektor gegeben - bei Spitzenobjekten mit Renditen und Quadratmeterpreisen, die so manche Büroobjekte in den Schatten stellen würden.

Nicht-europäische Käufer seien coronabedingt fast ganz ausgeblieben und hätten nur noch zwei Prozent ausgemacht, erklärte EHL. Dafür hätten deutsche Investoren ihre Dominanz in Österreich mit einem auf 51 Prozent gestiegenen Rekord-Marktanteil weiter gesteigert. Auf heimische Investoren seien etwa 42 Prozent entfallen, auf Schweizer Investoren fünf Prozent. Für mehr als 60 Prozent des gesamten Transaktionsvolumens zeichneten 2020 institutionelle Investoren verantwortlich, vorrangig aus den Bereichen Spezial- und Publikumsfonds sowie Pensionskassen. Auf Family Offices und Privatinvestoren entfielen nur noch rund 17 Prozent, und auch das Engagement von Entwicklern sank laut EHL deutlich (auf rund 11 Prozent).