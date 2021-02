Coronakrise - Massiver Jobverlust in Italien, Frauen stark betroffen

Arbeitslosigkeit in Italien auf höchstem Stand seit 2004 In Italien nimmt die Arbeitslosigkeit unter dem Druck der Krise zu. Im Jänner kletterte die Arbeitslosenquote auf 9,2 Prozent, das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als im Dezember 2011. Gegenüber Jänner 2011 stieg die Arbeitslosenrate um 1 Prozent. Die Arbeitslosigkeit erreichte damit den höchsten Stand seit Jänner 2004 und belastete sowohl Männer als Frauen, so das italienische Statistikamt Istat.