Coronakrise trifft DO&CO - 75% Umsatzminus, Verlust nach 3 Quartalen

Do & Co mit Umsatz- und Gewinnanstieg Das in Wien und Istanbul börsenotierte Cateringunternehmen Do & Co hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2012/13 (bis 31.12) mehr Gewinn und Umsatz als in der Vorjahresperiode gemacht und die Zahl der Mitarbeiter um 1.518 auf 5.642 gesteigert, teilte das Unternehmen am Donnerstag ad hoc mit. Für die weitere Entwicklung ist Do & Co zuversichtlich, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Wie bisher werden laufend mögliche Zukäufe evaluiert, heißt es in der Mitteilung.