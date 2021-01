Coronakrise - Umfrage: Jeder Fünfte mit finanziellen Problemen

Weniger als in andere europäischen Länder - Krise machte viele anfälliger für Armut

In Österreich ist in der Coronakrise bereits jeder Fünfte mit finanziellen Problemen konfrontiert gewesen. Im europäischen Schnitt war es mehr als jeder Vierte, ergab eine Umfrage der Bank ING in Österreich und den anderen zwölf europäischen Ländern, in denen das niederländische Geldhaus vertreten ist. 24 Prozent der Österreicher erwarten noch finanzielle Probleme, 30 Prozent sind es im Europa-Durchschnitt. Hierzulande wurden 1.032 Personen im Rahmen der Studienserie befragt.

Sozialexperten warnen, dass durch die Pandemie viele Menschen armutsgefährdet wurden oder noch werden. Vor allem Alleinerziehende, Selbstständige und Kulturschaffende stellt die Krise vor große Herausforderungen. Laut Caritas gab es im Vorjahr viele, die sich zum ersten Mal an die Beratungsstellen der Hilfsorganisation gewandt haben.