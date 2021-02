Coronapandemie beeinträchtigt Ikea-Eröffnung in Slowenien

Am 25. Februar startet der Online-Shop - Eröffnung des Möbelhauses abhängig von epidemiologischen Maßnahmen

Die Coronapandemie beeinträchtigt auch die Eröffnung des ersten Ikea-Möbelhauses in Slowenien. Der schwedische Möbelriese kündigte an, am 25. Februar seinen Online-Shop für slowenische Kunden zu eröffnen. Wenn die epidemiologischen Maßnahmen es erlauben, wird an diesem Tag auch das neue Möbelhaus in der Hauptstadt Ljubljana eröffnet, hieß es laut Medienberichten aus dem Unternehmen.

Die Investition in Slowenien wird auf 90 Mio. Euro beziffert. Mit dem Bau wurde im Oktober 2019 begonnen. Das Möbelhaus mit einer Fläche von rund 30.000 Quadratmetern steht im größten Laibacher Einkaufsviertel BTC und wird 300 Mitarbeiter beschäftigen.

Nach den geltenden Coronamaßnahmen sind in Slowenien derzeit die Geschäfte nur begrenzt geöffnet. Unter anderen dürfen Lebensmittelgeschäfte und Lebensmittelmärkte, Trafiken, Drogerien, Apotheken, Geschäfte mit Medizinprodukten und Hilfsmitteln, Tankstellen, Agrargeschäfte sowie Tierbedarf-Shops offen sein. Mit einer größeren Lockerung für den Handel wird laut Medienberichten kommende Woche gerechnet.