Coronapandemie kostete Talanx 1,5 Milliarden Euro

Versicherungskonzern erfüllte Gewinnerwartungen dennoch

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0062 vom 05.02.2021 muss es letzten Satz richtig heißen: ... Ergebnis von 800 (nicht: 850) bis 900 Millionen Euro ... ---------------------------------------------------------------------

Die Coronapandemie hat den deutschen Versicherer Talanx im abgelaufenen Jahr 1,5 Milliarden Euro gekostet. Obwohl damit im vierten Quartal noch einmal fast eine halbe Milliarde Euro an Schäden hinzukam, erfüllte Talanx die eigenen Gewinnerwartungen: Der Nettogewinn ging 2020 um 27 Prozent auf 673 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Freitag in Hannover mitteilte.

Vorstandschef Torsten Leue hatte im November "deutlich mehr als 600 Millionen Euro" in Aussicht gestellt. "Ohne die Belastungen durch die historische, weltweite Pandemie hätte die Talanx-Gruppe das Rekordergebnis des Vorjahres übertroffen", hieß es in der Mitteilung. Die Aktionäre sollen trotz des Gewinnrückgangs eine stabile Dividende von 1,50 Euro je Aktie bekommen.

Allein die Rückversicherungstochter Hannover Rück hatte die Coronaschäden und -rückstellungen am Donnerstag auf 1,21 Milliarden Euro beziffert. Versicherer und Rückversicherer müssen unter anderem für Ausfälle von Großveranstaltungen, die Schließung von Restaurants und ausgefallene Lieferantenkredite einstehen.

Die Bruttoprämien stiegen bei Talanx im vergangenen Jahr um 4 Prozent auf 41,1 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) sank auf 1,7 (2,4) Mrd. Euro. Ohne die Coronakrise wäre die lange defizitäre Industrieversicherung mit einer Schaden-Kosten-Quote von 98,7 Prozent operativ wieder profitabel gewesen, betonte das Unternehmen. Das deutsche Privat- und Firmenkundengeschäft hätte mit einer Schaden-Kosten-Quote von bereinigt 94,3 Prozent die Ziele aus seinem Sanierungsprogramm vorzeitig erreicht.

Für das laufende Jahr peilt Talanx weiterhin ein Ergebnis von 800 bis 900 Millionen Euro an.