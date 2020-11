372 Altersheimbewohner und 336 Mitarbeiter der Einrichtungen erkrankt

1.489 Neuinfektionen und zehn Todesfälle - die Betroffenen waren zwischen 62 und 99 Jahre alt - im Zusammenhang mit Covid-19 sind am Montag in Oberösterreich gemeldet worden. Stand 12.00 Uhr lag die Gesamtzahl der Infizierten bei 12.802. Gut 29.400 Oberösterreicher waren in Quarantäne. In 86 Alters- und Pflegeheimen waren 336 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 372 Bewohnerinnen und Bewohner Corona-positiv.