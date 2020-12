Coronavirus - 104 Neuinfektionen und erneut fünf Todesopfer in Vbg.

Zahl der aktiv Infizierten sank auf 1.988 Fälle

104 Menschen sind am Dienstag in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dieser Zahl standen 132 Genesungen gegenüber, die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen sank auf 1.988 Fälle. Unter 2.000 Fälle hatte es zuletzt am 28. Oktober gegeben. Fünf weitere Erkrankte starben am oder mit dem Coronavirus, damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 165.

Die Situation in den Krankenhäusern des Landes blieb weiter stabil. Von den landesweit 79 Intensivbetten waren 24 - eines mehr als zuletzt - von Corona-Patienten belegt. 40 Intensivbetten waren am Mittwoch noch für alle Patientengruppen verfügbar, das sind drei mehr als am Tag zuvor. Insgesamt wurden in den Spitälern 119 Corona-Erkrankte stationär betreut. 89 Krankenhaus-Mitarbeiter, sechs mehr als am Dienstag, waren am Mittwoch mit dem Coronavirus infiziert, 23 befanden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Mit Stand Dienstagabend gab es elf Vorarlberger Kommunen mit über 50 aktiv Infizierten. In drei Gemeinden betrug die Zahl der Fälle über 100, nämlich in den Städten Dornbirn (261), Feldkirch (192) und Bregenz (161). Sieben der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.