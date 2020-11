Coronavirus - 13 weitere Todesfälle in der Steiermark am Wochenende

In der Steiermark sind über das Wochenende 13 mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben, wie die Kommunikation Land Steiermark am Montag in einer Aussendung mitteilte. Bis Mitternacht wurden 706 Neuinfektionen gemeldet. Am Montag waren mehr als 9.000 Menschen aktiv mit dem Virus infiziert. Mit Stand Montagfrüh sind in der Steiermark insgesamt 270 Personen mit oder am Coronavirus gestorben.

An keinem Wochenende zuvor wurden so viele Todesfälle gezählt, bestätigte die Kommunikation des Landes gegenüber der APA. Bei den 13 Verstorbenen handelt es sich um zwei Männer (81 und 79) aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und drei Männer (90, 81 und 74) und eine Frau (90) aus dem Bezirk Leoben. Ein 78-jähriger Mann und eine 91-jährige Frau sind im Bezirk Liezen verstorben, im Bezirk Südoststeiermark waren es zwei Männer im Alter von 87 und 80 Jahren. Weiters starben zwei Frauen (93 und 82) aus dem Bezirk Voitsberg und eine 62-Jährige aus dem Bezirk Weiz.

Seit Beginn der Pandemie sind in der Steiermark 16.179 Infektionen bekannt geworden, davon sind 6.557 Menschen bereits als genesen gemeldet, 9.352 sind aktiv infiziert. Die meisten Neuerkrankten pro 100.000 Personen wurden in den vergangenen sieben Tagen im Bezirk Südoststeiermark mit 614 Fällen gezählt, gefolgt vom Bezirk Liezen mit 584 und dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit 564 Fällen pro 100.000 Einwohnern.

Von den steirischen Verstorbenen waren 137 Frauen und 133 Männer. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1919, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1980.