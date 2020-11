Coronavirus - 17 Tote, weniger Neuinfektionen in Oberösterreich

Verstärkte Quarantäne-Kontrollen angekündigt

17 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 sind am Dienstag in Oberösterreich gemeldet worden. Die Verstorbenen waren zwischen 66 und 95 Jahre alt. Die Zahl der Neuinfektionen war mit 1.183 etwas niedriger als zuletzt. Es macht sich leise Hoffnung breit, dass dies bereits eine Folge der Maßnahmen sein könnte, seriös werde man das aber erst in einigen Tagen beurteilen können, hieß es beim Krisenstab des Landes.

Erneut gestiegen ist die Zahl der Infektionen in Alters- und Pflegeheimen: In 89 Einrichtungen sind derzeit 398 Bewohner und 375 Mitarbeiter Corona-positiv. Angesichts von 30.657 Personen, die in Quarantäne sind, wird die Polizei verstärkt die Einhaltung der Absonderungen kontrollieren, kündigte der Krisenstab an.

Öffnungszeiten und Parteienverkehr der Bürgerservicestellen an den Bezirkshauptmannschaften (BH) und im Landesdienstleistungszentrum (LDZ) werden reduziert. Die BH haben nur mehr Montag, Mittwoch und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr geöffnet, das LDZ Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr. Es gibt aber Kontaktmöglichkeiten über Telefon, E-Mail oder online.