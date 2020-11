Coronavirus - 193 Neuinfektionen und ein Todesfall im Burgenland

Aktuell 2.025 Erkrankte - Zahl der Patienten im Spital stieg um zehn auf 103

Im Burgenland sind am Donnerstag 193 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Eine 83-jährige Frau aus dem Bezirk Oberwart starb mit oder an Covid-19, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. Die Zahl der Todesfälle stieg damit auf 46. 2.025 Personen sind derzeit erkrankt. 103 Covid-19-Patienten werden im Spital behandelt. Das sind zehn mehr als am Mittwoch. Zwölf Erkrankte liegen auf der Intensivstation.

Insgesamt wurden im Burgenland bisher 4.583 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der Genesenen stieg am Donnerstag um 155 auf 2.513. Einen Rückgang um 56 auf 3.476 gab es bei den Personen unter behördlich angeordneter Quarantäne.