Coronavirus - 32.616 Neuinfizierte und 331 Todesopfer in Italien

In Italien sind am Sonntag 32.616 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Laut Gesundheitsministerium gab es 331 Todesfälle, am Samstag waren es noch 425. Insgesamt stieg die Zahl der Todesopfer seit Ausbruch der Pandemie auf 41.394. Innerhalb von 24 Stunden wurden 191.144 Tests durchgeführt.

Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle stieg auf 558.636. In Quarantäne befanden sich 529.447 Personen. Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten erhöhte sich gegenüber dem Vortag von 25.109 auf 26.440, teilte die italienische Behörde weiter mit. Auf den Intensivstationen lagen 2.749 Patienten.

Mit dem Wochenende sind in Italien wegen der massiv steigenden Corona-Zahlen restriktive Maßnahmen in Kraft getreten. Seit Freitagabend sind eine nächtliche Ausgangssperre von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr sowie die Schließung von Einkaufszentren am Wochenende in Kraft. In vier Regionen - Lombardei, Piemont, Aostatal und Kalabrien - wurde ein "Lockdown light" mit Ausgangsverbot und Reisebeschränkungen verhängt. Geschäfte und Lokale mit Ausnahmen von Supermärkten, Apotheken, Zeitungskiosken und Trafiken müssen in diesen Regionen geschlossen bleiben. Die Regierung verabschiedete in der Nacht auf Samstag Stützungsmaßnahmen für die betroffenen Wirtschaftssektoren in Höhe von zwei Milliarden Euro.