Im Burgenland sind 33 Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu verzeichnen. Eine 93-jährige Frau aus dem Bezirk Güssing ist im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Freitag mit. In den burgenländischen Spitalern werden derzeit 53 an Covid-19 Erkrankte behandelt, acht davon auf der Intensivstation. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt im Burgenland 10.772.