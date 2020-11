Coronavirus - 653 Neuinfektionen und vier Todesfälle in Vorarlberg

Neuer Höchstwert - Vorarlberger Intensivkapazitäten sind zu einem Drittel belegt

In Vorarlberg hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Montag erneut einen neuen Höchstwert erreicht. Innerhalb von 24 Stunden kamen 653 Fälle hinzu, damit wurde der bisherige Rekord um 94 Infektionen übertroffen. Ebenso stieg die Zahl der Corona-Patienten in den Vorarlberger Krankenhäusern auf nunmehr 171 Personen an. Davon lagen 29 (plus sechs gegenüber Sonntag) auf der Intensivstation. Die Vorarlberger Intensivstationen waren damit zu gut einem Drittel belegt.

In Vorarlberg stehen grundsätzlich 51 Intensivbetten zur Verfügung. Diese Kapazitäten können bei Bedarf um weitere 53 Beatmungsplätze aufgerüstet werden. Außer den 29 Covid-19-Patienten bedurften am Montag noch neun weitere Personen einer Intensivbetreuung. Die Auslastung der Intensivbetten lag damit bei 36,5 Prozent. Von den 1.900 Spitalbetten auf den Normalstationen sind aktuell 430 für Covid-19-Patienten reserviert und 142 (plus acht gegenüber Sonntag) belegt.

Aktiv positive Covid-19-Fälle gab es in Vorarlberg am Montag 3.805, ebenfalls ein neuer Höchstwert. Den 653 Neuinfektionen standen 294 Genesungen gegenüber. Die Zahl der verstorbenen Covid-19-Patienten nahm um vier auf 53 Personen zu. Nachdem bis Anfang Mai 19 Personen in Vorarlberg am oder mit dem Coronavirus starben, so sind es seit Anfang August nun bereits 34.

Dem Corona-Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zufolge wies Vorarlberg bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner erstmals seit einiger Zeit nur den zweitschlechtesten Wert aller österreichischen Bundesländer auf. Mit 715,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lag Vorarlberg hinter Oberösterreich (730,1) und vor Tirol (643,2). Der Österreich-Durchschnitt belief sich auf 474,9. In mittlerweile elf Vorarlberger Kommunen gab es exakt oder (weit) über 100 aktive Fälle, knapp 69 Prozent aller in Vorarlberg aktiven Coronavirus-Infektionen verteilten sich auf 15 Kommunen. Lediglich neun der 96 Vorarlberger Gemeinden waren frei vom Coronavirus.

Vorarlberg setzt bei der Absonderung bereits seit vergangenem Freitag auf eine digitale Erstinformation. Seit Montag erhalten nun auch Personen, die beim Hausarzt einen positiven Antigen-Test abliefern, noch in der Ordination eine Information über die sofortige Absonderung, teilte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) mit. "Diese Schritte helfen uns, wertvolle Zeit zu gewinnen und Infektionsketten rasch zu unterbrechen", betonte Rüscher. Pro Tag werden in Vorarlberg derzeit rund 500 Antigentests für Personen mit Symptomen in 130 Arztordinationen durchgeführt, davon sind aktuell im Schnitt 30 bis 40 Prozent positiv.