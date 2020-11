Coronavirus - 886 Neuinfektionen inklusive Nachmeldungen in Kärnten

Aussagen über Lockdown-Wirksamkeit noch nicht möglich - Ein neuer Todesfall - 45 weitere Patienten im Spital - Beratungen über Besuchsregeln in Spitälern und Heimen

In Kärnten sind am Mittwoch 886 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Der extreme Ausreißer nach oben ergibt sich zum Teil durch Nachmeldungen der vergangenen Woche, wo es Probleme mit dem EMS, der Datenbank der AGES gab, sagte Gerd Kurath vom Landespressedienst in einer Videokonferenz mit Journalisten. Die veröffentlichten Zahlen seit 4. November seien wie schon gesagt nicht valide gewesen, in Wahrheit lag der Wert meist bei etwa 400 täglich bzw. knapp darunter.

"Das EMS sollte mit heutigem Tag wieder funktionieren", sagte Kurath. Tatsächlich seien in den vergangenen 24 Stunden 383 positive Testergebnisse hinzugekommen. Aussagen über die Wirksamkeit des Lockdowns werde man wohl erst am Donnerstag oder Freitag treffen können. "Massiv gestiegen" ist die Anzahl der Patienten, die eine Krankenhausbetreuung benötigten. 45 neue Covid-19-Kranke mussten innerhalb von 24 Stunden eingeliefert werden, ein 90-jähriger Patient starb im Spital. Aktuell lagen damit 205 Menschen auf einer Normalstation, 17 brauchten eine intensivmedizinische Behandlung. 51 Menschen sind in Kärnten seit Beginn der Pandemie mit bzw. an dem Virus gestorben, aktuell sind 3.013 Infizierte registriert.

Eine Krankenhausbehandlung benötigten inzwischen nicht mehr nur alte Menschen und Bewohner von Pflegeheimen, sondern immer mehr Menschen im Alter von 50 oder 60 Jahren. Zur Auslastung sagte Kurath: "Es ist noch Luft nach oben, aber es steigt überall." Auf Kärntner Intensivstationen waren insgesamt 40 Betten für Covid-Patienten verfügbar, davon seien nun 17 belegt. Die Kapazität an Normalbetten lag bei 335, wovon die genannten 205 Betten belegt waren. Die jeweilige Differenz bedeute nicht, dass diese Plätze frei und ungenützt seien, bestätigte Kurath. Sie würden "tagesaktuell" nach Bedarf frei gemacht, indem zum Beispiel Eingriffe von anderen Patienten verschoben werden. Und die 40 Intensivbetten stehen nicht allein für Covid-19 zur Verfügung: "Gerade die Intensivbetten müssen aber auch für Not- und Unfälle parat gehalten werden", hieß es in einer Aussendung des Landespressediensts am Mittwoch.

Zu einer möglichen strengeren Besuchsregelung von Spitälern und Pflegeheimen stand am Mittwoch noch eine Koordinationssitzung an. Bisher haben in Kärnten drei Krankenhäuser - Friesach, St. Veit an der Glan und Spittal an der Drau - Besuchsverbote verordnet, in Pflegeheimen waren Besuche stark eingeschränkt noch möglich. 19 von insgesamt 79 Kärntner Pflegeheimen waren von Covid-19-Ausbrüchen betroffen. 284 Mitarbeiter und Bewohner waren aktuell als infiziert registriert.

Weiter Thema waren lange Wartezeiten auf Tests und Testergebnisse. Der stellvertretende Wirtschaftskammerdirektor Meinrad Höfferer beklagte hohe Ausfälle beim Personal dadurch, wie er auf APA-Anfrage seine Aussagen gegenüber dem ORF Kärnten bestätigte. Er richtete eine "dringende Forderung an Bundes- und Landespolitik" für schnellere Ergebnisse bzw. Antigen-Schnelltests für Unternehmen wie sie nun auch in Pflegeheimen zum Einsatz kommen.