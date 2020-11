Eine 91-jährige Frau ist am Samstag auf der Intensivstation in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, teilte der Landespressedienst mit. Die Zahl der Corona-Todesfälle in Kärnten erhöht sich damit auf 39. Die Gesamtzahl der Fälle betrug mit Stand 15.00 Uhr 4.815.