Coronavirus - Acht weitere Tote in Kärnten gemeldet

Die bereits angespannte Corona-Situation in Kärnten hat sich bis Freitag weiter verschärft. "Die Lage spitzt sich zu", sagte Gerd Kurath vom Landespressedienst gegenüber Journalisten. Acht weitere Tote, die an Covid-19 erkrankt waren, wurden gemeldet. Sie hatten nicht in einem Spital gelegen, sondern dürften im Laufe dieser Woche in Heimen gestorben sein, meinte Kurath, man müsse aber noch recherchieren. Mit dem EMS, der epidemiologischen Datenbank, gab es "massive Probleme".

Laut den vorhandenen Daten gab es 206 Neuinfektionen. Kurath: "Wir gehen davon aus, dass es mehr sind." Labore könnten nämlich teilweise keine Daten eingeben, Bezirksbehörden nicht auf sie zugreifen. Zudem habe das Berichtswesen in der angespannten Situation eine nachrangige Priorität. Beim Contact Tracing werde nun auch in Kärnten eine Prioritätenliste angewandt. Die Menschen würden auch zunehmend aggressiver, wenn sie sehr lange auf Testergebnisse warten müssten. Immer mehr würden auch Tests verweigern.

In den Spitälern mussten erneut mehr Menschen behandelt werden. 128 Patienten lagen im Krankenhaus, elf von ihnen auf einer Intensivstation - das waren zwölf mehr auf einer Normalstation und einer mehr in Intensivbehandlung als noch am Donnerstag in der Früh. Entsprechend wurden in den Krankenhäusern Bereiche für Covid-19 vergrößert. "48 stationäre Betten sind aktuell noch verfügbar für Covid, intensiv sind es 29", sagte Kurath. Wenn mehr Betten benötigt werden, werde weiter aufgestockt.

Ein Corona-Cluster in der Klagenfurter Windisch-Kaserne ist mit Stand Freitag auf 20 Infizierte angewachsen. Rund 80 Soldaten kommen nun wieder in häusliche Quarantäne, hieß es in einer Aussendung des Militärkommandos. Nächste Woche sollen weitere Tests erfolgen. Viele der positiv Getesteten haben auch Fälle im persönlichen Umfeld. "Wir können nicht ausschließen, dass sich der eine oder andere in der Kaserne angesteckt hat, aber die Masse dürfte sich außerhalb angesteckt haben", sagte Ralf Gigacher, Sprecher des Militärkommandos, zur APA.

Bei der von den Covid-19-Fällen betroffenen Kompanie handelt es sich um eine Ausbildungskompanie für Grundwehrdiener. Unter den aktuell 270 Soldaten im Assistenzeinsatz in Kärnten - 150 davon unterstützen die Gesundheitsbehörden bei Grenzkontrollen und beim Contact Tracing, die übrigen sind an den Grenzen im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz - gab es laut Gigacher zunächst keine Corona-Infizierten.

Unterdessen bekräftigte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) seine ablehnende Haltung zu Schulschließungen im Zuge des Lockdowns. "Ich fordere sowohl vom Bundeskanzler, als auch von Vizekanzler und Gesundheitsminister ein klares Bekenntnis, die Bildungseinrichtungen - Kindergärten ebenso wie Pflichtschulen - jedenfalls offen zu halten", so Kaiser in einer Aussendung des Landespressediensts. Die Arbeiterkammer erklärte unter Verweis auf eine Umfrage unter gut 300 Eltern in Kärnten, dass im Frühjahr fast die Hälfte zeitliche Probleme dabei hatte, Kinder beim Lernen zu unterstützen. Jede zweite Familie könne die Kinderbetreuung bei erneuten Schulschließungen nicht sicherstellen.