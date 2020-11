Coronavirus - Alitalia erhält weitere Monate Kurzarbeit

Die italienische Regierung gewährt der Alitalia weitere Monate Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter. Das Kabinett in Rom, das Alitalia-Management und die Gewerkschaften einigten sich am Freitag auf eine Verlängerung der Kurzarbeit für 6.828 Mitarbeiter der Fluggesellschaft bis auf Ende September 2021, teilte die Airline mit.

Die neuen restriktiven Maßnahmen mit schweren Reisebeschränkungen der italienischen Regierung wirken sich negativ auf die krisengeschüttelte Alitalia aus. Die Fluggesellschaft hatte für die Mitarbeiter Kurzarbeit bis 31. Oktober genehmigt bekommen. Angesichts der anhaltenden Coronapandemie sei eine Verlängerung der Kurzarbeit notwendig, teilte das Management Alitalias mit.

Der starke Passagierrückgang in den letzten Monaten ist ein schwerer Schlag für Alitalia, die seit Jahren gegen die Pleite kämpft. Die italienische Fluggesellschaft macht seit 2002 keinen Profit mehr. Zahlreiche Versuche, einen privaten Käufer zu finden, scheiterten. Das Unternehmen ist seit 2017 insolvent. Der Staat hatte dem Unternehmen in jüngerer Zeit bereits Überbrückungskredite in Milliardenhöhe gewährt.

Am kommenden Donnerstag tagt erstmals der Aufsichtsrat der neuen Alitalia mit staatlicher Beteiligung, die im Oktober aus der Taufe gehoben wurde. Die neue Alitalia wird einen Entwicklungsplan für fünf Jahre entwerfen. Damit sollen neue Luftfahrtallianzen gefördert und Jobs gerettet werden.