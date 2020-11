Coronavirus - Angespannte Stimmung bei Spitalspersonal in NÖ

GÖD-Waldhör: "Seit März im Krisenmodus" - Tätigkeit auf Intensivstation zehrt an psychischer und körperlicher Substanz

Als angespannt hat der Vorsitzende der Gesundheitsgewerkschaft in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), Reinhard Waldhör, am Donnerstag die Stimmung beim Personal in den niederösterreichischen Spitälern beschrieben. Der Betriebsratsvorsitzende des Landesklinikums Horn ortete fehlende Erholungsphasen: "Wir sind seit März im Krisenmodus." Vor allem die Tätigkeit auf der Intensivstation - Schutzausrüstung inklusive - zehre an der psychischen und körperlichen Substanz.

Waldhör schnitt im APA-Gespräch eine durchaus dünn werdende Personaldecke an. Es gebe einen "gewissen Prozentsatz" an Beschäftigten, die ihrer Tätigkeit nicht nachkommen könnten, weil sie selbst an Covid-19 erkrankt seien oder als Kontaktpersonen gelten würden. "Es ist klar, dass das die Kollegen kompensieren müssen."

Besonders prekär sei die Lage auf den Intensivstationen. "Die Patienten sind arbeitsintensiver, es ist auch ein größeres Maß an Schutzausrüstung notwendig", schilderte Waldhör. Mit FFP2-Maske, Kopfbedeckung und Vollkörperschutz stehe das Personal rund vier Stunden an den Betten, ohne die Möglichkeit, etwas zu trinken. Hinzu komme eine strapaziöse Tätigkeit: "Einen beatmeten Mann im bewusstlosen Zustand umzudrehen, ist eine echte Challenge."

Exaktheit sei zudem bei der Einstellung und Überwachung der Beatmungsgeräte gefragt. "Dazu braucht es hochqualifiziertes Personal", von dem in Summe nicht genug vorhanden sei.

Ein solidarischer Mitarbeiteraustausch sei nicht möglich, da die Corona-Pandemie aktuell alle Regionen gleich treffe. "Auch im dünn besiedelten Waldviertel sind wir an den Kapazitätsgrenzen angelangt." Die wichtigste anzustrebende Änderung zum Status quo sei daher eine Verringerung der Infektionsrate: "Gehen die Zahlen nach unten, bekommen wir wieder Luft."

Seitens der Arbeiterkammer NÖ (AKNÖ) wurden in den vergangenen Wochen vermehrt Anfragen zu Schutzausrüstungen und Tests vonseiten des Pflegepersonals registriert. Nach Angaben von Bernhard Rupp, dem Leiter der Abteilung Gesundheitspolitik, ging der Tenor dabei in die Richtung, dass beides durchwegs als belastend empfunden wurde.

Gefordert wurde von der AKNÖ u.a. eine "vernünftige Analyse" der Belegschaftsstruktur der Kliniken in Hinblick auf Angehörige von Risikogruppen. Weiters wurde der verstärkte Einsatz von Robotik und assistiven Technologien angeregt. "Warum sollen Menschen in Gefahr arbeiten, wenn es andere Lösungen gibt", stellte Rupp in den Raum.