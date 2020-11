Coronavirus - Anschober 2: Minister berichtet von Partys in OÖ

Der aus Oberösterreich stammende Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) führt den enormen Anstieg an Corona-Infektionen in seinem Bundesland (2.279 Fälle am Samstag) auch auf Partys zurück. "Heute war ich in OÖ. Zig Personen haben erzählt, dass es am letzten Wochenende viele Partys gegeben habe, Motto: 'Einmal gehts noch vor dem Lockdown'. Ich weiss ja nicht, ob das stimmt. Falls es stimmt, ist das dramatisch. Denn das sehen wir heute in den Zahlen. Nicht nur in OÖ".

Das schrieb Anschober Samstagabend auf Twitter. Oberösterreich verzeichnete mit 2.252 Neuinfektionen heute einen neuen Höchstwert und den mit Abstand höchsten Wert im Bundesländervergleich. Österreichweit wurden 8.241 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit verzeichnet Oberösterreich 27 Prozent aller Fäller bei einem gleichzeitigen Bevölkerungsanteil von rund 17 Prozent.