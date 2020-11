Coronavirus - Auch Ball der Wiener Wirtschaft abgesagt

Auch der Wiener Wirtschaftsbund hat sich angesichts der Coronavirus-Pandemie dazu entschlossen, seinen Anfang kommenden Jahres geplanten Ball der Wiener Wirtschaft abzusagen. Die Veranstaltung hätte am 23. Jänner 2021 in der Wiener Hofburg stattfinden sollen. Nun wurde mit dem 22. Jänner 2022 bereits ein Termin für das übernächste Jahr fixiert, wie Christoph Biegelmayer, der Direktor des Wiener Wirtschaftsbundes, am Freitag mitteilte.