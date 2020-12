Coronavirus - Bereits über tausend Todesopfer in der Steiermark

Nach 156 Nachmeldungen über das Wochenende nun 1.092 an oder mit Covid-19 Verstorbene

In der Steiermark sind über das Wochenende 156 Todesfälle - bei 16 neu registrierten - in das Epidemologische Meldesystem (EMS) nachgemeldet worden. Damit ist die Gesamtzahl an Todesopfern von Covid-19 erkrankten Personen um 156 auf 1.092 gestiegen. Dies sei der Stand Montag in der Früh, wurde von der Landeskommunikation Steiermark mitgeteilt. Von den steirischen Verstorbenen waren 543 Männer und 549 Frauen.

Von Freitag bis Sonntag waren auch 16 neue Todesfälle von mit dem Virus infizierten Menschen zu beklagen. Es gab 6.670 aktiv Infizierte sowie rund 31.710 Genesene.