Coronavirus - Bildungsexperten und Eltern für offene Schulen

Und Rückkehr der Oberstufen in den Präsenzunterricht - Bundesjugendvertretung fordert Einbindung der Schüler, Volkshilfe "Schutzschirm für armutsbetroffene Kinder"

Die Schulen sollen so lange wie möglich offen bleiben, haben Bildungswissenschafter am Donnerstag gefordert. Auch von der Industriellenvereinigung (IV) kam der Appell, weitere Schulschließungen angesichts der "gravierenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen" zu vermeiden. Der Bundesverband der Elternvereine an mittleren und höheren Schulen (BEV) hat das Bildungsministerium per offenem Brief dazu aufgefordert, auch für Oberstufenschüler wieder Präsenzunterricht anzubieten.

Die Schulschließungen im Frühjahr hätten einem beachtlichen Teil der Schüler geschadet, vor allem Kinder und Jugendliche aus ärmeren oder bildungsfernen Familien hätten Lernprobleme gehabt und emotional unter der Umstellung auf Distanzunterricht gelitten. Das betonten Ursula Holtgrewe (Zentrum für soziale Innovation/ZIS), Barbara Schober (Institut für Psychologie der Entwicklung und Bildung der Uni Wien) und Mario Steiner (Institut für Höhere Studien/IHS), die alle Forschungsprojekte zu den Auswirkungen der Schulschließungen im Frühjahr durchgeführt haben, in einer gemeinsamen Stellungnahme. Aber auch sozioökonomisch begünstigte Familien seien zwischen Homeoffice, ausgedünnten Sozialen Netzwerken, Arbeitsdruck und Distance Learning aufgerieben worden. Zwar würden die Kompetenzeinbußen gerade bei jüngeren Schülern auf die weitere Schullaufbahn durchschlagen. Allerdings sei die psychosoziale Belastung bei den Älteren größer, sie bräuchten die Kontakte zu Gleichaltrigen stärker und sie könnten schlechter von der Familie beim Lernen unterstützt werden. "Die intuitiv naheliegende Schließung der Oberstufen im November halten wir aus diesen Gründen für bedenklich."

Auch der BEV hat die Rückkehr der Oberstufen zum Präsenzunterricht gefordert. Viele Schüler und Eltern könnten Distance Learning mangels Geld, Zeit oder Knowhow nicht schaffen. "Online-Unterricht ist kein Ersatz für Präsenzunterricht", betonten die Elternvertreter, die auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen an Schulen setzen, um das gesamtgesellschaftliche Risiko zu verringern. Sie fordern eine ganzheitlich evidenzbasierte Darstellung für die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen im Schulbereich.

Die IV betonte in ihrem Plädoyer für offene Schulen die große Belastung für Kinder, Lehrer, Eltern und Betriebe durch eine Umstellung auf Fernunterricht. "Es darf zu keiner verlorenen 'Corona-Generation' kommen, verwies IV-Chef Georg Knill auf negative Folgen vor allem für benachteiligte Schüler.

Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl betonte in einer Aussendung, dass die Schulen in diesem Jahr bereits einmal für neun Wochen gesperrt waren und Lernen in die Familien verlagert wurde. "Kinder und Jugendliche dürfen nicht weiter die Verlierer der Corona-Einschränkungen bleiben." Die AK schlägt vor, die Volksschulen offen zu lassen, aber klassenübergreifende Kontakte auszusetzen. Bei den Zehn- bis 14-Jährigen soll der Unterricht so organisiert werden, dass soziale Kontakte minimiert werden, und auch bei den 15- bis 19-Jährigen regelmäßige Präsenzphasen in Kleingruppen sichergestellt werden. Außerdem soll zusätzliches Personal eingesetzt und zusätzlicher Raum (etwa in Theatern oder Museen) genutzt werden.

"Schulschließungen dürfen nicht als erster, sondern müssen als letzter Ausweg zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gesehen werden", forderte auch der Vorsitzende der Bundesjugendvertretung Derai Al Nuaimi. Die Bundesregierung solle stattdessen gemeinsam mit Experten, Lehrern und Schülern sinnvolle Maßnahmen für einen flexiblen Schulunterricht entwickeln.

Die Volkshilfe forderte im Falle weiterer Schulschließungen einen "Schutzschirm für armutsbetroffene Kinder", um den wirtschaftlichen Druck von deren Familien zu nehmen, sowie begleitende Maßnahmen in der Schule zur Unterstützung von Kindern, Eltern und Lehrern.