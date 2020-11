Coronavirus - Bundesheer bietet Verdoppelung des Hilfseinsatzes an

Tanner-Angebot an Landeshauptleute

Das Bundesheer hat am Mittwoch den Bundesländern eine Verdoppelung des Corona-Hilfseinsatzes angeboten, wenn die Behörden diese Hilfe anfordern. Ein entsprechendes Angebot haben Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und die jeweiligen Militärkommandanten allen Landeshauptleute unterbreitet. Aktuell befinden sich rund 500 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz in den Ländern, zur Unterstützung der Gesundheitsbehörden, sei es beim Contact Tracing oder auch in Teststraßen.

"Bisher konnten wir alle Anforderungen der Länder erfüllen, das wird auch in Zukunft so sein", versicherte die Verteidigungsministerin in einer Aussendung. Sie betonte, dass die extrem steigenden Covid-Zahlen "eine Gefahr für unser Gesundheitssystem" seien. "Jetzt im Lockdown müssen wir die Zeit nutzen, um rasch die Nachverfolgbarkeit wieder zu erhöhen, damit wir die Kontaktketten effektiv brechen können. Bisher habe das Bundesheer in der Covidkrise "bereits Millionen von Stunden im Kampf gegen das Virus geleistet und wir werden auch weiterhin unser Heer zur Bewältigung dieser Krise brauchen".