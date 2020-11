Coronavirus - Bundesheer kann Behörden zusätzlich unterstützten

Verdoppelung des Personals angeboten

Das Bundesheer kann weitere Mitarbeiter für den Covid-Einsatz zur Verfügung stellen. Laut Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ist eine Aufstockung des Bundesheer-Personals rasch möglich. Derzeit sind bereits 500 Soldaten im Einsatz in den Bundesländern und unterstützen Gesundheitsbehörden beispielsweise beim Contact Tracing oder in Teststraßen.

"Wir haben heute allen Landeshauptleuten angeboten, dass wir die eingesetzten Kräfte in allen Bundesländern verdoppeln können, wenn die Behörden unsere Hilfe anfordern. Bisher konnten wir alle Anforderungen der Länder erfüllen, das wird auch in Zukunft so sein", wurde Tanner in einer Aussendung zitiert.