Coronavirus - Derzeit genug Kapazitäten in Burgenlands Spitälern

Zweite Infektionsstation mit 20 Betten in Eisenstadt - Betten in Normalstationen reduziert - Einige Zimmer in KRAGES-Spitälern umgewidmet

In den burgenländischen Krankenhäusern sind derzeit ausreichend Kapazitäten für die Behandlung von Covid-19-Patienten vorhanden. In Eisenstadt wurde zusätzlich zur bestehenden Infektionsstation mit 27 Betten eine zweite mit 20 Betten geschaffen, teilte eine Sprecherin des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder am Dienstag auf APA-Anfrage mit. In den Spitälern der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten Ges.m.b.H.) wurden einzelne Zimmer umgewidmet.

Um ausreichend Personal für die Betreuung der Covid-19-Patienten zur Verfügung zu haben, wurden außerdem die Betten in Normalstationen reduziert, sagte die Sprecherin der Barmherzigen Brüder. Auch geplante, nicht dringliche Operationen würden abgesagt oder verschoben. Der Ambulanzbetrieb bleibe aber mit Terminvereinbarung aufrecht.

In Hinblick auf die Kapazitäten müsse man nicht nur auf Betten, sondern auch auf Zimmer schauen, sagte ein Sprecher der KRAGES gegenüber der APA. Neben der Inneren Medizin habe man deshalb auch auf anderen Stationen einzelne Zimmer zu Covid-19-Zimmern gemacht, um dort etwa Infizierte, die aufgrund einer anderen Grunderkrankung behandelt werden müssen, zu betreuen. Die Kapazitäten seien derzeit noch nicht zur Hälfte belegt.

Die Betten seien aber nicht so zentral wie das Personal, hieß es. Dieses sei am ehesten der "Engpass-Faktor", zumal insbesondere Intensivmediziner und Pflegepersonal für die Intensivstationen nicht schnell angelernt werden könne. Derzeit habe man aber auch in diesem Bereich ausreichend Kapazitäten, so der KRAGES-Sprecher. In den Krankenhäusern hoffe man jedenfalls auf die Trendwende durch die gesetzten Maßnahmen der Bundesregierung. Dann müssten die getroffenen Vorkehrungen wohl nicht ausgeschöpft werden.