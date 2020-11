Coronavirus - Deutschland will Impfstoff bei Armee lagern

Das deutsche Gesundheitsministerium hat die deutsche Bundeswehr einem Zeitungsbericht zufolge um Amtshilfe zur Lagerung eines Coronavirus-Impfstoffes gebeten. Wenn dieser vorliege, solle er in mehreren Kasernen zwischengelagert und von dort an die landesweit 60 Impfzentren geliefert werden, berichtete die "Bild am Sonntag".

Dazu sollten an den Standorten entsprechende Kühlcontainer angemietet werden, hieß es weiter. Das deutsche Verteidigungsministerium habe zudem erklärt, sich im Abstimmungsprozess mit dem Gesundheitsministerium zu befinden.