Coronavirus - Drei weitere Todesfälle in NÖ Spitälern

In niederösterreichischen Spitälern sind am Sonntag drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen registriert worden. Im Landesklinikum Wiener Neustadt verstarb ein 72-Jähriger, im Landesklinikum Mödling ein 73-Jähriger, teilte Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur mit. Im Universitätsklinikum Krems musste das Ableben einer 81 Jahre alten Frau beklagt werden. Die Zahl der Covid-19-Todesopfer in Spitälern stieg somit auf 210.